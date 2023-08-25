Оккупанты на Запорожье готовят фальсификацию фейковых "выборов" и усиливают давление на население – Генштаб

Российские захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области активно готовят незаконные так называемые выборы, чтобы роспропаганда могла продемонстрировать нужные Кремлю "результаты". Также усиливается давление на местное население с требованием получать паспорта страны-агрессора.

Видео дня

Об этом утром 25 августа (548-е сутки полномасштабного вторжения) сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Сводка была опубликована в Facebook.

В ведомстве рассказали, что в одном из населенных пунктов Запорожской области оккупационные "власти" учли негативный опыт организации псевдореферендума. Поэтому "выборы" они хотят провести в смешанном формате: показательное голосование на участках и обход квартир и домов.

Последний российские захватчики хотят начать заранее, уже с 30 августа этого года.

"Кроме того, в этом регионе появляются лица, которых привозят с территории РФ и расселяют в заброшенных домах местных жителей. Данный факт связан с подготовкой фальсификации голосования и создания нужной картинки для российских медиа", – сообщили в ГШ ВСУ.

Также враг усиленно давит на украинских жителей, чтобы они оформили паспорта РФ.

В частности, оккупанты вводят новое правило: оплата коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона без "российского гражданства" будет невозможна.

"С целью усиления давления на местное население в данном регионе отмечается увеличение численности военнослужащих чеченской национальности, которые ведут себя агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа местным населением", – добавила пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генштаб Вооруженных сил Украины отчитался, что 24 августа на фронте произошло 35 боевых столкновений. Наши защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

– С полным текстом сводки ГШ ВСУ, опубликованной утром 25 августа, можно ознакомиться по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!