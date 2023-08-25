Паспорт можно не получать: оккупанты пытаются 'заманить' украинцев голосовать на 'выборах'

Фейковые российские "администрации" на временно захваченных страной-агрессором территориях Украины пытаются всеми способами заставить украинцев голосовать на "выборах". Жителям городов рассказывают, что "разрешат" голосовать даже без паспорта РФ.

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Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в четверг, 24 августа. По ее словам, оккупанты проводят с местными жителями "разъяснительную работу" относительно участия в выборах.

"Есть факты разъяснительной работы со стороны оккупантов, что даже не обязательно уже получить паспорт России для того, чтобы участвовать в "голосовании", – отметила Гуменюк.

Представительница Сил обороны юга добавила, что т акая позиция оккупационных войск связана с тем, что они чувствуют очень сильное сопротивление от украинцев в оккупации. И сейчас захватчики понимают, что выдать паспорта РФ всем они не успеют даже физически.

Гуменюк подчеркнула, что те люди, которые были вынуждены под давлением шантажа взять паспорт вражеского государства, будут возвращены в украинское гражданство.

Как известно, россияне хотят 10 сентября провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. В этот же день выборы пройдут и в самой России.

В "единый день голосования" страна-агрессор запланировала выборы высших должностных лиц в 20 субъектах страны-агрессора, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЦНС сообщили, что оккупанты на временно захваченных территориях Украины до сих пор не доверяют местным коллаборантам, поэтому для проведения фейковых "выборов" свозят "специалистов" из РФ. Захватчики продолжают готовится к имитации этого процесса.

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