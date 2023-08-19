Оккупационные войска России на временно захваченных территориях Украины до сих пор не доверяют местным коллаборатнов, поэтому для проведения фейковых "выборов" свозят "специалистов" из РФ. Захватчики продолжают готовится к имитации этого процесса.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в пятницу, 18 августа. По данным авторов, речь идет о так называемых политтехнологах, наблюдателях, организаторах массовки и пропагандистах.

При этом местные коллаборанты спустя полтора года полномасштабного вторжения до сих у россиян не в почете. Они играют сугубо демонстративную роль и не имеют власти в регионах.

Гастролеров ИЗ РФ свозят из-за того, что "референдум" проигнорировало большинство местного населения. Контроль за "избирательным процессом" будут осуществлять представители ЦИК из страны-агрессора.

Как отмечается, россияне уже поставили требования, чтобы все работники бюджетных предприятий ходили голосовать под роспись в определенный для предприятия день. При этом снимать процесс будут заранее расставлены пропагандисты.

"Основной задачей Москва считает нарисовать явку хотя бы на камеру. Однако даже если не удастся, тогда будет разыгрываться сценарий "референдума", где отсутствие людей на участках объяснили тем, что "многие голосовали по месту жительства или голосовали в другой день", – отметили в ЦНС.

Как собщал OBOZREVATEL, накануне в ГУР предупредили украинцев, что спецслужбы РФ готовятся к проведению фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины. Все причастные к незаконному проведению этого мероприятия будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права.

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