В Бердянске прогремели взрывы на территории лицея, где враг обустроил "избирательный участок": подробности

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром 8 сентября прогремели два мощных взрыва. Инцидент произошел на территории Бердянского муниципального лицея, где враг обустроил один из "избирательных участков".

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Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров. "Оккупанты Бердянска начинают псевдовыборы громко", – отметил он.

По данным чиновника, военная охрана российских захватчиков "помочь не успела", потому что осталась под завалами.

Судя по информации, обнародованной Федоровым, у противника есть потери. Детали о "бавовне" уточняются.

Напомним: враг начал двухдневное подомовое "голосование" в ряде населенных пунктов Украины, находящихся под временной оккупацией, в пятницу, 8 сентября.

Выборы в региональные законодательные собрания, а также муниципальные и сельские советы в РФ назначили на "единый день голосования" 10 сентября. Но на оккупированных территориях четырех областей Украины российские "выборы" растянули более чем на неделю.

Как писал OBOZREVATEL, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых "выборов" в Украине – это картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все причастные к этому незаконному процессу рискуют попасть под санкции Америки.

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