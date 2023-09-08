Все причастные к 'выборам' на оккупированных территориях Украины попадут под санкции США, – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых "выборов" на временно захваченных территориях Украины – это картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все причастные к этому незаконному процессу рискуют попасть под санкции США.

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Об этом говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа в четверг, 7 сентября. Он сказал, что с помощью этих "выборов" Кремль хочет усилить свои незаконные претензии на оккупированные территории.

При этом он отметил, что речь идет лишь об имитации этого процесса, на самом же деле результаты уже давно определены и сфарбикованы.

Блинкен подчеркнул, что эти "выборы" проходят почти через год после того, как Кремль устроил фиктивные референдумы. Их целью для РФ было аннексировать украинские Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. И более девяти лет прошло после того, как Россия намеревалась аннексировать украинскую Автономную Республику Крым и Севастополь.

"Действия России демонстрируют ее откровенное пренебрежение принципами Устава ООН, такими как уважение государственного суверенитета и территориальной целостности, которые являются основой глобальной безопасности и стабильности", – заявил он.

Госсекретарь добавил, что США никогда не признают претензий Москвы на любую суверенную территорию Украины.

"и мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать фиктивные выборы России в Украине, в том числе выступая в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям", – подытожил чиновник.

Напомним, что 3 сентября оккупанты начали имитацию "выборов" на Херсонщине и Луганщине. Так называемые "члены комиссий" ходят по домам людей в сопровождении автоматчиков.

Ранее такой же цирк оккупационные власти устроили на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

При этом, по данным Центра национального сопротивления, на Луганщине захватчики будут искать "призывников" во время "выборов". Псевдоголосование поможет им обновить списки и достать тех, кому ранее удавалось избегать превращения в пушечное мясо.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированных территориях Украины перед стартом псевдовыборов, запланированных россиянами, массово появились проукраинские граффити. Людей призвали не участвовать в кремлевских "спектаклях".