Россия задумала ускорить мобилизацию на Луганщине: будут искать 'призывников' во время 'выборов'

Оккупационные войска России задумали ускорить темпы мобилизации во временно захваченной Луганской области Украины. Так называемые "военкоматы", созданные оккупантами, получили соответствующее указание.

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Страна-агрессор приказала им ускорить постановку на, так называемый, военный учет "призывников" и "военнообязанных" среди жителей оккупированного региона. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в воскресенье, 3 сентября.

Авторы отмечают, что для этого планируют использовать так называемые "выборы". Во время фейкового голосования оккупанты планируют уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию.

Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили гражданам использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на "избирательных участках". В том числе можно использовать украинские паспорта и водительские права.

В ЦНС призвали украинцев на временно захваченных врагом территориях не посещать созданные захватчиками "избирательные участки". Кроме того, жителям оккупированных городов посоветовали по возможности покинуть свое жилье на период "осеннего обострения" у врага, ведь выборы нужны Кремлю только как пропагандистская картинка, а их результаты определены заранее.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины 31 августа стартовали "выборы в местные советы Российской Федерации". Псевдоголосование за псевдокандидатов будет проходить до 8 сентября, захватчики делают все, чтобы показать пропагандистам "высокую явку" населения.

Для этого уже 8 сентября на участки завезут студентов и бюджетников из российских регионов, соседствующих с украинской территорией.

Как сообщал OBOZREVATEL, фейковые российские "администрации" на временно захваченных территориях Украины пытаются всеми способами заставить украинцев голосовать на псевдовыборах. Оккупанты рассказывали жителям басни, мол, "разрешат" голосовать даже без паспорта РФ.

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