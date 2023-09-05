'Наш выбор – Украина': на оккупированных территориях массово появились проукраинские граффити. Фото

На оккупированных территориях Украины перед стартом псевдовыборов, запланированных россиянами, массово появились проукраинские граффити. Людей призвали не участвовать в кремлевских "спектаклях".

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Соответствующие фото OBOZREVATEL получил из собственных источников. Оставившие граффити активисты обратились к украинцам в оккупации: "Игнорируй выборы!", "Наш выбор – Украина", "Голосуй за Украину", "Нет – выборам".

Такие надписи желтой краской на разных домах и изгородях можно заметить, например, по всему Луганску. Также листовки соответствующего содержания появились во временно захваченной россиянами Васильевке.

Кроме того, там сообщают, что местные правоохранители, ходят по квартирам горожан, проверяя документы на имущество.

Напомним, в британской разведке сообщили, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины пропутинская партия "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля. "Голосование" должно пройти уже 8-10 сентября, параллельно с выборами на территории РФ.

Уже идентифицировано более 1000 кандидатов, однако среди них не хватает квалифицированных и опытных. Более того, большинство кандидатов – члены прокремлевских партий, что указывает на то, что эти выборы не будут свободны или честны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты готовятся сменить руководство в администрациях населенных пунктов в Луганской области. В частности, в Сватово собираются провести "выборы" в "единый день голосования в России" – 10 сентября.

– Россияне создали "школы молодого избирателя" в захваченных районах Херсона. Такие заведения преследуют цель подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ".