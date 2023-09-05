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"Наш выбор – Украина": на оккупированных территориях массово появились проукраинские граффити. Фото

Марина Погорилко
War
2 минуты
1,5 т.
'Наш выбор – Украина': на оккупированных территориях массово появились проукраинские граффити. Фото

На оккупированных территориях Украины перед стартом псевдовыборов, запланированных россиянами, массово появились проукраинские граффити. Людей призвали не участвовать в кремлевских "спектаклях".

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Соответствующие фото OBOZREVATEL получил из собственных источников. Оставившие граффити активисты обратились к украинцам в оккупации: "Игнорируй выборы!", "Наш выбор – Украина", "Голосуй за Украину", "Нет – выборам".

Такие надписи желтой краской на разных домах и изгородях можно заметить, например, по всему Луганску. Также листовки соответствующего содержания появились во временно захваченной россиянами Васильевке.

"Наш выбор – Украина": на оккупированных территориях массово появились проукраинские граффити. Фото
"Наш выбор – Украина": на оккупированных территориях массово появились проукраинские граффити. Фото

Кроме того, там сообщают, что местные правоохранители, ходят по квартирам горожан, проверяя документы на имущество.

"Наш выбор – Украина": на оккупированных территориях массово появились проукраинские граффити. Фото
"Наш выбор – Украина": на оккупированных территориях массово появились проукраинские граффити. Фото
"Наш выбор – Украина": на оккупированных территориях массово появились проукраинские граффити. Фото
"Наш выбор – Украина": на оккупированных территориях массово появились проукраинские граффити. Фото
"Наш выбор – Украина": на оккупированных территориях массово появились проукраинские граффити. Фото
"Наш выбор – Украина": на оккупированных территориях массово появились проукраинские граффити. Фото

Напомним, в британской разведке сообщили, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины пропутинская партия "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля. "Голосование" должно пройти уже 8-10 сентября, параллельно с выборами на территории РФ.

Уже идентифицировано более 1000 кандидатов, однако среди них не хватает квалифицированных и опытных. Более того, большинство кандидатов – члены прокремлевских партий, что указывает на то, что эти выборы не будут свободны или честны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты готовятся сменить руководство в администрациях населенных пунктов в Луганской области. В частности, в Сватово собираются провести "выборы" в "единый день голосования в России" – 10 сентября.

– Россияне создали "школы молодого избирателя" в захваченных районах Херсона. Такие заведения преследуют цель подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ".

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