Разведка Британии указала на нюанс с псевдовыборами на оккупированных территориях

Проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины пропутинская партия "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля. "Голосование" должно пройти уже 8-10 сентября, параллельно с выборами на территории РФ.

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А в Мариуполе и в части Запорожской области "волеизъявление" уже началось. На это обратила внимание британская разведка в сводке, опубликованной в Twitter Минобороны Великобритании.

Отмечается, что в настоящее время уже идентифицировано более 1000 кандидатов, однако среди них не хватает квалифицированных и опытных. Более того, большинство кандидатов – члены прокремлевских партий, что указывает на то, что эти выборы не будут свободны или честны.

В обзоре также отметили, что согласно кремлевским опросам, доминантная в РФ "Единая Россия" наберет 80% голосов в четырех оккупированных регионах.

"Единая Россия" с высокой вероятностью обеспечит себе большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля над оккупированными регионами", – отметили в разведке.

Напомним, в ЦНС сообщили, что россияне на временно оккупированных территориях не смогли найти достаточное количество наблюдателей на так называемые "выборы" среди местных жителей. Поэтому враг свозит наблюдателей из РФ.

Несмотря на имитацию "избирательного процесса", оккупантам уже заранее известен результат и даже явка на псевдовыборах. Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно привезли на оккупированные территории из России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 августа на временно оккупированных РФ территориях стартовали "выборы в местные советы Российской Федерации". Псевдоголосование за псевдокандидатов будет проходить до 8 сентября, захватчики делают все, чтобы показать пропагандистам "высокую явку" населения.

– Для принуждения к "голосованию" жителей оккупированных территорий оккупанты терроризируют украинцев, если те не берут российский паспорт. Самопровозглашенные власти ограничивают людей в получении медицинских услуг даже в тяжелых хронических случаях.

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