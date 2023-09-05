Оккупанты свозят на псевдовыборы наблюдателей из РФ и отказывают в медпомощи украинцам без российского паспорта – ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях не смогли найти достаточного количества наблюдателей на так называемые "выборы" среди местных жителей. Поэтому враг свозит наблюдателей из РФ.

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Также россияне продолжают на временно оккупированной территории принудительную паспортизацию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Несмотря на имитацию "избирательного процесса", оккупантам уже заранее известен результат и даже явка на псевдовыборах. Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно привезли на оккупированные территории из России. Большинство местные жителей отказываются участвовать в шоу под названием "выборы".

В Центре национального сопротивления отметили, что по законодательству страны-террориста в РФ существуют так называемые "общественные наблюдатели", и право так называться имеет только член "общественной палаты" – совещательного органа, который контролирует диктатор Владимир Путин. Именно такие "общественные наблюдатели" из России и наблюдают за псевдовыборами на оккупированных территориях.

Также враг продолжает принудительную паспортизацию. Захватчики не пренебрегают любыми способами, чтобы ускорить выдачу паспортов на на захваченных территориях.

В оккупированных населенных пунктах Запорожской области с 1 сентября перестали предоставлять медицинские услуги украинцам, которые не получили паспорт РФ. Таким образом, россияне продолжают систематическое давление на жителей временно оккупированных территорий.

Более того, в ряде населенных пунктов на временно оккупированных территориях зафиксированы случаи, когда старшеклассники, не получившие паспорт России, не допущены к занятиям в школах. Школы передали в так называемые отделы миграции списки учеников, не имеющих паспортов России. Оккупанты дали детям срок в 10 дней, чтобы получить паспорта.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины 31 августа стартовали "выборы в местные советы Российской Федерации". Псевдоголосование за псевдокандидатов будет проходить до 8 сентября, захватчики делают все, чтобы показать пропагандистам "высокую явку" населения.

Ранее сообщалось, что для принуждения к "голосованию" жителей оккупированных территорий, оккупанты терроризируют украинцев, если те не берут российский паспорт. Самопровозглашенная власть ограничивает людей в получении медицинских услуг даже в тяжелых хронических случаях.

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