Россия на временно оккупированной Херсонщине создала школы по фальсификации "выборов" президента РФ – ЦНС
Российские оккупанты продолжают совершать преступления на временно оккупированных территориях Украины. Они создали "школы молодого избирателя" в захваченных районах Херсона. Такие заведения должны подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В школах коллаборанты из фейковых избирательных комиссий будут учить подростков фальсифицировать избирательный процесс.
"По факту задачей школ является подготовка наблюдателей на псевдовыборах в диктаторской стране", – говорится в сообщении.
Обучение должно начаться в сентябре этого года. По плану оккупантов, оно продлится до марта 2024 года.
"Отвечает за процесс только что созданная "общественная палата", которая состоит из нескольких коллаборантов. Заметим, что у РФ не существует понятия как выборы, ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках правящего режима, который решает кто допускается к участию в выборах и кто нет. Подсчет голосов при такой системе уже не играет никакой роли", – добавили в ЦНС.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что кафиры завезли на оккупированную часть Запорожья врачей-"гастролеров". Им предлагают увеличенную зарплату. Расселяют россиян в общежитиях и квартирах, отобранных у владельцев-украинцев.
В то же время, фиксируется тенденция к изменению демографического состава на оккупированных территориях региона: впоследствии "гастролеры" переводятся на постоянной основе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber . Не ведитесь на фейки!