Россия на временно оккупированной Херсонщине создала школы по фальсификации 'выборов' президента РФ – ЦНС

Российские оккупанты продолжают совершать преступления на временно оккупированных территориях Украины. Они создали "школы молодого избирателя" в захваченных районах Херсона. Такие заведения должны подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ".

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В школах коллаборанты из фейковых избирательных комиссий будут учить подростков фальсифицировать избирательный процесс.

"По факту задачей школ является подготовка наблюдателей на псевдовыборах в диктаторской стране", – говорится в сообщении.

Обучение должно начаться в сентябре этого года. По плану оккупантов, оно продлится до марта 2024 года.

"Отвечает за процесс только что созданная "общественная палата", которая состоит из нескольких коллаборантов. Заметим, что у РФ не существует понятия как выборы, ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках правящего режима, который решает кто допускается к участию в выборах и кто нет. Подсчет голосов при такой системе уже не играет никакой роли", – добавили в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что кафиры завезли на оккупированную часть Запорожья врачей-"гастролеров". Им предлагают увеличенную зарплату. Расселяют россиян в общежитиях и квартирах, отобранных у владельцев-украинцев.

В то же время, фиксируется тенденция к изменению демографического состава на оккупированных территориях региона: впоследствии "гастролеры" переводятся на постоянной основе.