На фоне того, что украинские врачи и другие медицинские работники массово выехали с территорий, временно находящихся под контролем оккупантов, последние испытывают серьезный дефицит медперсонала. Поэтому на Запорожье захватчики сгоняют собственных сотрудников медицины из российских глубинок.

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Врачи-гастролеры расселяют в квартирах, отобранных у владельцев, а также в общежитиях. Об этом сообщили на платформе центра "Сопротивление".

"За работу на ВТО они получают увеличенную зарплату, то есть их поездка – это типичный заработок россиянина в оккупированном его страной государстве", – рассказали участники мониторинга.

Авторы наблюдения также отметили, что гастролеры, отличающиеся крайней недальновидностью, затем переводятся в регион на постоянную основу, таким образом оккупанты меняют демографический состав населения

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на временно оккупированные территории Украины приезжают гастарбайтеры и госслужащие, которые нередко переезжают с семьями. Этот факт уже сказался на росте цен на жилье во многих городах, находящихся под контролем РФ.