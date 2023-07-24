На временно оккупированные территории Украины прибывает все больше мигрантов из РФ, – ЦНС

На временно оккупированные территории заселяются многочисленные работники с семьями. Это уже привело к увеличению цен на жилье во многих захваченных населенных пунктов.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). Кремль проводит политику по замещению местного населения своим собственным, лояльным к России.

"Поскольку местные жители отказываются работать на врага, вместо них оккупанты нанимают не только россиян, но и граждан республики Беларусь и других стран", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на временно оккупированные территории Украины приезжают гастарбайтеры и госслужащие, которые не редко переезжают с семьями. Этот факт уже сказался на росте цен на жилье во многих городах, находящихся под оккупацией.

"Граждан Украины при этом подвергают депортации или заставляют принять российскую идентичность. Таким образом кремль проводит политику по замещению местного населения своим собственным, лояльным к России. Эта политика отвечает всем признакам геноцида, как это определено в международном праве", – подчеркнули в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL, что россияне забрали в армию гастарбайтеров из Узбекистана, которые приехали подзаработать в оккупированный Мариуполь Донецкой области. Иностранцы прибыли в город на стройку, но у них изъяли паспорта и мобилизовали.

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