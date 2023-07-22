На Донбассе оккупанты мобилизовали в армию РФ гастарбайтеров из Узбекистана – Генштаб

Россияне забрали в армию гастарбайтеров из Узбекистана, которые приехали подзаработать в оккупированный Мариуполь Донецкой области. Иностранцы прибыли в город на стройку, но у них изъяли паспорта и мобилизовали.

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Такой информацией располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ведомство сообщило об этом в оперативной сводке вечером в субботу, 22 июля (514-е сутки полномасштабного вторжения).

По данным украинской разведки, граждане Узбекистана замечены в рядах вражеских войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области.

"Указанные лица прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ. По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев", – сказано в сообщении.

Что касается ситуации в целом, то Генштаб отчитался о 30 боестолкновениях за последние сутки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Более детальную официальную информацию ГШ ВСУ о том, что происходит на передовой, можно найти по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– 21 июля партизанам удалось уничтожить склад БК оккупационных войск России в Приморском районе Мариуполя.

– Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе начался "тихий бунт" из-за "понаехавших" в город, в частности узбеков, бурят и других национальных меньшинств страны-агрессора.

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