ВСУ отбивают атаки оккупантов на востоке и закрепляются на новых рубежах на юге – Генштаб

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на пяти направлениях. Тем не менее , Вооруженные силы Украины отражают все атаки захватчиков на востоке и закрепляются на новых рубежах на юге.

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Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 22 июля 2023 года. В частности, захватчики проявляют активность на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. За последние сутки произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены. Подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие. В течение суток враг нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это Тимоновичи Черниговская область; Середина-Буда, Угроиды, Рясное Сумской области и Казачья Лопань, Стрелка, Терновая, Бударки Харьковской области.

В Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону. Однако артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты безуспешно пытались наступать в районах Надежды Луганской области и Торское, Григоровка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии захватчиков Силы обороны успешно отразили все вражеские атаки в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. Однако от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники Украины успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении защитники Украины продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. В районе Красногоровки противник нанес авиационный удар. Также враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики пытались наступать в районе Новомихайловки Донецкой области. При этом оккупанты нанесли авиационный удар возле Благодатного Донецкой области, а также осуществили обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Берислав, Антоновка, Белозерка, гигантское Херсонской области и город Херсон.

В то же время, как отметили в Генштабе, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В подразделениях российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области, появились граждане Узбекистана. Они прибыли в временно оккупированный Мариуполь для проведения строительных работ. Однако по прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев.

В то же время авиация украинских защитников в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, Силами обороны были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 7 вражеских артиллерийских средств на огневых позициях.

Напомним, 22 июля Силы обороны применили авиацию и ракетно-артиллерийские подразделения для поражения сектора сосредоточения вражеских позиций в Скадовском районе Херсонской области. Армия противника потеряла 24 бойца, еще многие из них получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля Силы обороны уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары нанесены по военным целям в районе Жовтневого Красногвардейского района.