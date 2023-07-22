Над городом черный дым: партизаны уничтожили военный склад оккупантов в Мариуполе. Фото
Партизанам удалось уничтожить оперативный склад боекомплекта оккупационных войск России во временно захваченном городе Мариуполь. Это произошло в Приморском районе города.
Об этом написал советник мэра Петр Андрющенко в Telegram. Склад был уничтожен путем поджога.
"Мариупольское Сопротивление сообщает об уничтожении оперативного склада с БК оккупантов в Приморском районе Мариуполя в районе Черемушек путем поджога", – отметил он, прикрепив соответствующее фото с черным дымом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В оккупированном Мариуполе утром 16 июля сообщили о взрывах. По предварительным данным, в город прилетели крылатые ракеты Storm Shadow.
– Итальянский художник Йорит Чиро Черулло, работающий под псевдонимом Jorit, нарисовал анти НАТОвский мурал в оккупированном Мариуполе. Для этого он использовав краденую картину.
– Во временно оккупированном Мариуполе начался "тихий бунт" из-за "наехавших" в город россиян, в частности, узбеков, бурят и других национальных меньшинств РФ. Пока что мариупольцы выражают недовольство только в соцсетях, однако уже ясно, что ситуация обостряется.
– 12 июля во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Российские захватчики поспешили заявить, что над городом якобы работала их ПВО.
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