В Мариуполе начался 'тихий бунт' из-за засилья россиян в городе

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области начался "тихий бунт" из-за "понаехавших" россиян в город, в частности, узбеков, бурят и других национальных меньшинств РФ. Пока что мариупольцы выражают недовольство только в соцсетях, однако уже ясно, что ситуация обостряется.

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Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, "даже в "чатиках ждунов" пришло понимание правды – украинцы россиянам не нужны".

Возмущение мариупольцев в сети, в частности, вызвала ситуация, когда россиянин в общественном транспорте напал на 16-летнюю девушку. Никто из присутствующих в автобусе за нее не вступился. Горожане в сети решили, что "чу**ов надо гнать", поскольку они ведут себя "как звери".

Напомним: вблизи Мариуполя нашли мертвой 12-летнюю девочку Ирину Губареву. В смерти ребенка может быть виноват российский оккупант. По одной из версий, он сбил Ирину на автомобиле, после чего положил тело в машину и вывез в поле, где ее и нашли. Официальной информации от оккупантов нет.

"Это не редкие случаи, когда исчезают дети и взрослые, никто их не расследует, потому что закон не распространяется на российских оккупантов", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее местные жители во время конфликта в общественном транспорте поставили на место военного РФ. Они заявили ему, что Россию в Мариуполь никто не звал;

– пенсионер в Мариуполе открыто выступил в поддержку Украины и поставил оккупантов и коллаборантов на место. Мужчина заявил, что если бы был младше, то "мочил бы их за Украину".

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