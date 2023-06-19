"Мы вас просили сюда приходить?" В оккупированном Мариуполе молодежь поставила на место захватчика. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области местные жители во время конфликта в общественном транспорте поставили на место военного РФ. Они заявили ему, что Россию в Мариуполь никто не звал.

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Соответствующим видео поделился на своем канале в Telegram украинский журналист и блогер Денис Казанский. Отметим, что начало ссоры на запись не попало (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Мариуполь. Местная молодежь высказывает российскому военному все, что думает о нем и о России", – написал Казанский.

Он заявил, что население оккупированных территорий в большинстве своем ненавидит захватчиков. "Просто люди в основном запуганы и мало кто решается высказывать свое отношение к русским так открыто", – отметил журналист.

Компания, ругаясь с пособником страны-агрессора, спрашивала: "Ты думаешь, ты военный и тебе все можно?"

Одна из пассажирок возмутилась, что оккупант назвал их "х*хлами". Она сказала, что из-за россиян они пережили страшную войну. "Сколько людей умерло!.. Из-за вас!.. Мы просили вас приходить?" – почти кричала она.

Другая девушка, имея ввиду российских оккупантов, сказала: "Вы здесь никто!".

Осторожно, звучит нецензурная лексика! Видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL:

– В сети показали, как выглядят сейчас центральные улицы Мариуполя. РФ оккупировала город в конце мая 2022 года, фактически сравняла его с землей и так и оставила в состоянии руины.

– Известно, что захватчики превращают завод "Азовсталь" в свою военную базу. На территории комбината еще видны следы российских бомбардировок, однако враг стянул туда свои силы, поставил бетонные укрепления.

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