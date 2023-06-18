Как сейчас выглядит разрушенный оккупантами центр Мариуполя: свежие фото

Россия оккупировала Мариуполь в конце мая 2022 года после длительной и изнурительной обороны города. Во время наступления Россия фактически сравняла город с землей, разрушив многие здания и сооружения.

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Недавние фото из захваченного оккупантами города выложил в сеть советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На фото показали, как выглядят сейчас центральные улицы города.

Так, более чем за год под российской оккупацией Мариуполь превратился в город-призрак. Безлюдные улицы заросли сорняками, жизнь здесь словно погасла.

Кое-где оккупанты продолжают разгребать завалы от разрушенных домов. В центре города до сих пор стоят обстрелянные автомобили. Вот такое "освобождение" принесла Россия в украинский город, где раньше спокойно и счастливо жили более 400 тысяч человек.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты хотят открыть кафе возле драмтеатра. Теперь у театра, где погибли дети, планируют обустроить детское кафе.

Ранее сообщалось, что кафиры превращают разрушенную "Азовсталь" в Мариуполе в военную базу. На "Азовстале" еще видны следы российских бомбардировок, однако захватчики стянули туда свои силы, поставили бетонные укрепления.

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