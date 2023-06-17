Цинизма нет предела: в Мариуполе оккупанты хотят открыть детское кафе возле драмтеатра, где погибли сотни людей

Во временно оккупированном Мариуполе россияне планируют открыть кафе. Для этого они выбрали "идеальную" локацию – около Драмтеатра.

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Именно туда захватчики сбрасывали авиабомбы, а результате чего погибли тысячи мирных людей. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

"В сквере возле драмтеатра строители благоустраивают строительство бывшего грузинского ресторана. По договоренности с губернатором санкт-Петербурга Александром Бегловым здесь после реконструкции откроем кафе", – сообщил псевдомер Мариуполя Олег Моргун.

Примечательно, что заведение будет предназначаться для детей.

"Цинизм русских оккупантов зашкаливает. 16 марта 2022 года на здание театра россияне сбросили авиабомбы. Там скрывались сотни мирных людей с детьми. Теперь у театра, где погибли дети, планируют обустроить детское кафе", – пишут в Мариупольском горсовете.

Как писал OBOZREVATEL:

– Часть коллектива Мариупольского драматического театра согласилась сотрудничать с захватчиками и гастролирует по России. В труппе есть как опытные актеры, так и студенты, которых взяли на вакантные места тех, кто не согласился выступать перед гражданами страны, которая разбомбила театр и убила жителей Мариуполя.

– Детали об атаке российских войск по мариупольскому драмтеатру можно найти по ссылке.

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