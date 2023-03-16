Год назад Россия сбросила сверхмощную бомбу на драмтеатр с людьми в Мариуполе: Зеленский почтил память погибших

16 марта 2022 года оккупационные войска РФ сбросили сверхмощную авиабомбу на драматический театр в Мариуполе, который служил укрытием для сотен людей. Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии почтил память погибших и заверил, что Киев продолжает работу для наказания военных преступников.

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В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал видео о бомбардировке драмтеатра. Он подчеркнул, что оккупанты целенаправленно сбросили снаряд на здание, рядом с которым была крупная надпись "Дети" (ролик размещен внизу новости).

По словам президента, "шаг за шагом" Киев идет к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за преступления против Украины.

"Не простим оккупантам ни одной разрушенной судьбы. Помним всех, чью жизнь унес российский террор", – отметил Зеленский.

Что известно о бомбардировке драмтеатра Мариуполя

Около 14:30 16 марта 2022 года российский бомбардировщик сбросил сверхмощную авиабомбу на драмтеатр в Мариуполе. Она упала на место, где прятались от обстрелов дети и женщины.

С двух сторон здания на асфальте огромными буквами было написано: "Дети".

В Мариупольском горсовете заявили об около 300 погибших, а народный депутат Сергей Тарута допускал гибель до 1 тыс. человек.

По данным расследования Associated Press, от авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибли около 600 человек. Материалы расследования основывались на показаниях 23 выживших, а также спасателей и людей, знакомых с укрытием.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В декабре 2022 года оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе. От здания осталась лишь фронтальная стена.

– В сети показали, как выглядит разрушенный оккупантами Мариуполь с высоты. Новое видео из оккупированного города показывает сплошные ряды многоэтажек-призраков.

– В мае после разбора завалов драмтеатра в Мариуполе оккупанты устроили экскурсию внутри здания. Также провели "автопробег волонтеров" с красными флагами по захваченному городу.