Оккупанты превращают разрушенную "Азовсталь" в Мариуполе в военную базу. Видео

Российские военнослужащие обустраиваются на территории комбината "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Враг превращает это место в свою военную базу.

Видео дня

Об этом сообщил советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" 12 июня он поделился соответствующим видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Кадры были сделаны жителем оккупированного города, который проехался по дороге через пост-мост. Видео показывает, что на "Азовстали" еще видны следы российских бомбардировок, однако захватчики стянули туда свои силы, поставили бетонные укрепления.

"Россияне продолжают ремонт укрепления "Азовстали" от центральных проходных и дальше вглубь, трансформируя все это в военную базу", – написал Андрющенко.

Он отметил: никакой другой ни цели, ни ценности Мариуполь для врага не представляет.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее на трассе Мариуполь – Донецк оккупанты подорвались на фугасе. В результате были ликвидированы по меньшей мере три солдата путинской армии.

– В некоторых ЖК в Мариуполе появились объявления о составлении списков на эвакуацию. Однако оккупанты делают это только для "добропорядочных" граждан – "у которых нет проблем с законом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!