На оккупированных территориях россияне планируют создать 'муниципалитеты', возглавляемые местными коллаборантами - Генштабом.

Российские захватчики продолжают незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. Сейчас оккупанты готовятся сменить руководство в администрациях населенных пунктов в Луганской области.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook. В Генштабе отметили, что в частности, в Сватовом оккупанты готовятся к так называемым выборам, которые должны пройти в "единый день голосования в России" – 10 сентября.

Россия планирует заменить все органы местного самоуправления муниципалитетами, для чего уже сейчас требуют у представителей администраций и сельских советов покинуть свои должности.

"Московский режим продолжает незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. Так, в населенном пункте Сватово Луганской области, ради смены руководства в органах местного самоуправления, оккупанты требуют, чтобы представители администраций и сельских советов уволились с занимаемых должностей по собственному желанию". ", – говорится в сообщении Генштаба.

При этом так называемые "муниципалитеты", по плану окупантов, должны возглавить местные коллаборанты по результатам псевдовыборов на захваченных территориях.

Напомним, что кафиры уже сейчас готовят меры по имитации "выборов ". Захватчики планируют прибегнуть к уже апробированной тактике: проводить "выездные выборы" и растянуть "голосование" на несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России обеспокоены отношением населения к войне накануне региональных выборов. Из-за опасений, что поддержка может ослабнуть, партия "Единая Россия" боится использовать тему войны в Украине в своих предвыборных кампаниях. Путинская партия намерена освещать и апеллировать к местным проблемам, а не говорить о "СВО".

В администрации президента РФ сформулировали предварительные "идеологические установки", с которыми Путин примет участие в выборах 2024 года. Его избирательную кампанию планируют построить вокруг "идеологии консерватизма", а сам диктатор будет позиционироваться как "хранитель традиционных ценностей"