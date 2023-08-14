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На оккупированных территориях россияне планируют создать "муниципалитеты", возглавляемые местными коллаборантами - Генштабом.

Надежда Данищук
War
2 минуты
1,1 т.
На оккупированных территориях россияне планируют создать 'муниципалитеты', возглавляемые местными коллаборантами - Генштабом.

Российские захватчики продолжают незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. Сейчас оккупанты готовятся сменить руководство в администрациях населенных пунктов в Луганской области.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook. В Генштабе отметили, что в частности, в Сватовом оккупанты готовятся к так называемым выборам, которые должны пройти в "единый день голосования в России" – 10 сентября.

Россия планирует заменить все органы местного самоуправления муниципалитетами, для чего уже сейчас требуют у представителей администраций и сельских советов покинуть свои должности.

"Московский режим продолжает незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. Так, в населенном пункте Сватово Луганской области, ради смены руководства в органах местного самоуправления, оккупанты требуют, чтобы представители администраций и сельских советов уволились с занимаемых должностей по собственному желанию". ", – говорится в сообщении Генштаба.

При этом так называемые "муниципалитеты", по плану окупантов, должны возглавить местные коллаборанты по результатам псевдовыборов на захваченных территориях.

На оккупированных территориях россияне планируют создать "муниципалитеты", возглавляемые местными коллаборантами - Генштабом.

Напомним, что кафиры уже сейчас готовят меры по имитации "выборов ". Захватчики планируют прибегнуть к уже апробированной тактике: проводить "выездные выборы" и растянуть "голосование" на несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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