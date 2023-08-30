В Новой Каховке подорвали предвыборный штаб 'Единой России'

Во временно оккупированной Новой Каховке накануне вечером произошла "бавовна": взрыв прогремел около 21 часа 29 августа. Подорван избирательный региональный штаб "Единой России" в Херсонской области.

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В результате взрыва предатели не пострадали, однако оккупанты делают все, чтобы скрыть инцидент, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который также опубликовал видео с последствиями подрыва (чтобы его пересмотреть, доскролльте новость до конца). А вот в "АТЕШ", партизаны которого взяли на себя ответственность за подрыв штаба россиян, заявили об уничтожении документации и ликвидации трех оккупантов, охранявших штаб.

"Вчера в 21:00 в Новой Каховке был подорван предвыборный региональный штаб Единой России". К сожалению, ни один предатель не пострадал, но демонстративная акция неприятия выборов прошла успешно. Россияне пытаются "замолчать инцидент", но #НашіОчіВсюди", – процитировал девиз украинского подполья Андрющенко.

Информация о взрыве просочилась в некоторые российские СМИ. Пропагандисты заявили об "атаке дрона"

"Дрон ВСУ ударил по общественной приемной партии "Единая Россия" в Новой Каховке, возник пожар", – сообщили пропагандисты со ссылкой на оккупационную "администрацию".

Ответственность за подрыв взяло на себя Движение сопротивления украинцев и крымских татар "АТЕШ". Там заявили, что ликвидировали трех оккупантов, охранявших штаб путинской партии.

"29 августа в 21:00 агент движения "АТЕШ" взорвал предвыборный штаб "Единой России" в Новой Каховке по адресу улица Первомайская, 14. Также были уничтожены 3 военнослужащих ВС РФ, которые отвечали за охрану этого объекта. В результате пожара, возникшем в следствии подрыва, сгорела вся документация, которую оккупанты завезли к выборам, назначенным на 8-10 сентября. Мы не потерпим рашистских псевдовыборов на нашей территории! "АТЕШ" продолжит борьбу, пока последний оккупант не покинет территорию Украины! " – отмечено в сообщении движения.

Напомним, ранее сообщалось, что под Каховкой уничтожили колонну оккупантов бригады, которая может быть причастна к подрыву ГЭС. В сети появилось видео, снятое самими оккупантами. На нем видно немало техники и горящий топливозаправщик. По словам автора видео, повреждения получила практически каждая единица техники в колонне.