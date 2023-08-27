Под Каховкой уничтожена колонна оккупантов бригады, которая может быть причастна к подрыву ГЭС. Видео

Украинские воины разгромили логистическую колонну российских оккупантов. Она была разбита в районе Каховки на оккупированной части Херсонщины.

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Уничтоженная колонна принадлежала к 205-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ, которая может быть причастна к подрыву Каховской ГЭС. Яркое видео разгрома оккупантов опубликовал военный аналитик Александр Коваленко.

"Красивый прилёт по логистической колоне 205-й ОМСБр 49-й ОВА в районе Каховки. Цимес в том, что это та самая скандальная 205-я, в которой мясо жалуется, что их командование отправляет на острова на убой в режиме нон-стоп и потери буквально зашкаливают. По ходу у них убой не только на "островах", но и на подъезде всё норм", – написал Коваленко.

Видео с последствиями разгрома сняли сами оккупанты.

"Вот он, прилетик... Вот машинка... Вот так вот вся колонна разбита", – причитает голос за кадром.

При этом оккупант добавляет, что в кадр попали не все поврежденные машины.

205-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 74814, Ставропольский край) активно задействована в полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Сейчас она дислоцируется в Новой Каховке на временно оккупированной части Херсонщины.

Ранее некоторые паблики сообщали, что именно эта бригада может быть причастна к подрыву дамбы Каховской ГЭС 6 июня 2023 года, что спровоцировало затопление населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины и привело к экологической катастрофе, огромному материальному ущербу и гибели людей и животных.

Еще в день подрыва дамбы в партизанском движении "АТЕШ" заявили, что теракт совершили оккупанты из 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из города Буденновска Ставропольского края. Позже эту информацию озвучил также Telegram-канал "Досье Шпиона".