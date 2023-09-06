Боятся партизан: оккупанты закрыли 'партийные штабы' в Новой Каховке – ЦНС

Оккупанты в Новой Каховке на Херсонщине закрыли партийные штабы на псевдовыборах, поскольку опасаются быть подорванными партизанами. Часть уехала в оккупированные Геническ и Скадовск.

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Об этом рассказали в Центре национального сопротивления 5 сентября. "Удачные действия украинского подполья в Новой Каховке не остались не замеченными оккупантами, которые теперь боятся работать в городе", – говорится в сообщении.

Там отметили, что захватчиков напугал удачный подрыв штаба "Единой России" партизанами движения "АТЕШ" и теперь в Новой Каховке не работают вражеские офисы партийных ячеек и штабы партий.

В ЦНС также рассказали, что местные саботируют "избирательный процесс" оккупантов, поэтому в штабах захватчиков, которые должны имитировать партийную деятельность и создавать картинку для пропагандистов, работают гастролеры, завезенные из РФ.

Однако рисковать своей жизнью прихвостни агрессора не хотят, поэтому часть уехала в захваченные Геническ и Скадовск, а сами офисы закрылись и не работают офлайн.

"Такая ситуация четко демонстрирует, что враг не контролирует захваченные земли. Даже после полутора лет оккупации россияне боятся населения и никакие репрессии этого не исправляют, ведь для местных они остаются захватчиками", – подчеркнули в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 29 августа в оккупированной Новой Каховке прогремел взрыв в "региональном" штабе "Единой России". Партизаны "АТЕШ" взяли на себя ответственность за подрыв и заявили об уничтожении документации и ликвидации трех оккупантов, охранявших штаб.

– Оккупанты устроили "досрочное голосование" на захваченных территориях Херсонщины и Луганщины. Они проводят имитацию выборов, под дулами автоматов заставляя людей содействовать им в этом. Псевдовыборы запланированы на 8-10 сентября.

– В Геническе захватчики грабят людей, отбирая бытовую технику, алкоголь и даже еду, прикрываясь "конфискацией" и пытаясь заставить участвовать в псевдовыборах.

– Оккупационные "администрации" пытаются любыми способами принудить идти на псевдовыборы и даже обещают "разрешить" голосовать без паспорта РФ. А на Запорожье враг усилил давление с целью "паспортизации".

– Из-за псевдовыборов оккупантов ГУР Минобороны Украины обратилось с призывом к жителям захваченных территорий.

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