Отбирают технику, еду и алкоголь: оккупанты в Геническе грабят население

Оккупанты в Геническе на Херсонщине грабят местное население, отбирая бытовую технику, алкоголь и даже еду. Они прикрываются "конфискацией", чтобы заставить людей принять участие в псевдовыборах.

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Об этом 3 сентября рассказали активисты движения сопротивления "Желтая лента". "Оккупанты во время обхода помещений местного населения начали конфисковывать имущество под предлогом "есть сигнал, что это краденое, участковый разберется". Таким образом в трех домовладениях конфисковали LED-телевизоры и микроволновку", – отметили они.

В "Желтой ленте" добавили, что оккупанты забирают у местных даже еду под предлогом несоответствия "санитарным нормам". У одного из фермеров "конфисковали" 200 кг свежеубитой свинины и тонну зерна.

Кроме того, в районе Олешек захватчики массово "конфисковывают" алкоголь из торговых точек под предлогом отсутствия соответствующей лицензии.

"Все это для того, чтобы заставлять наших граждан принять участие в большой лжи под названием выборы. Оккупанты этого не скрывают и прямо говорят об этом грабящим людям. Продолжаем наше сопротивление и ждем ВСУ!" – говорится в сообщении "Желтой ленты".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что оккупанты устроили "досрочное голосование" на Херсонщине и Луганщине, под дулами автоматов заставляя людей содействовать им. Псевдовыборы они запланировали на 8-10 сентября.

– Оккупационные "администрации" пытаются всеми способами заставить украинцев голосовать на псевдовыборах и даже обещают "разрешить" голосовать без паспорта России.

– На Запорожье агрессор усилил давление с требованием получать паспорта РФ.

– Из-за псевдовыборов врага ГУР обратилось с призывом к жителям оккупированных территорий.

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