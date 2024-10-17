Греция будет предоставлять ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов: Зеленский заявил о подписании важного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно предполагает, что Греция продолжит обеспечивать наиболее насущные оборонные нужды Украины.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Греция активно поддерживает Украину, оказывая военную помощь, включая материально-технические ресурсы и обучение.

"Сегодня с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и дальше", – сообщил он.

Одной из ключевых составляющих соглашения является предоставление дополнительных ресурсов для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для самолетов F-16.

"Благодарю Грецию за всю помощь, за все возможности для защиты нашей страны и ее людей!" – подчеркнул президент.

Напомним, в Пентагоне заявили, что украинские пилоты должны свободно владеть английским языком. Только тогда будут спланированы и начнутся их учения на истребителях F-16 в США.

Как сообщал OBOZ.UA, после получения Украиной западных истребителей военный эксперт Александр Коваленко сразу подчеркнул: классических воздушных боев, как большинство представляет, между F-16 и его российскими антагонистами не будет. Он пояснил, на что способны F-16 в украинском небе и какой у ВСУ появился козырь в борьбе с авиацией агрессора РФ.

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