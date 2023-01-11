''Грустные новости'' для российской армии и хорошие для ВСУ: что будет означать замена Суровикина на Герасимова

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего Объединенной группировкой войск РФ в Украине. Им стал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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Примечательно, что данная замена не является хорошей новостью для армии России. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

"Суровикин назначен заместителем Герасимова. Существует, конечно, теоретическая вероятность перевода "Армагеддона" на другую должность, но она маловероятна. Похоже, это и есть "почетная пенсия", которой грозились Суровикину. Дальше бессрочный отпуск и забвение", – сообщает источник.

В Telegram-канале утверждается, что данная ротация может понести негативные последствия для ВС РФ. Ведь Суровикин пользовался доверием командиров на местах, в отличие от Герасимова.

"Убежден, что нас ждет волна отказов и замена командиров подразделений на всех уровнях", – говорится в сообщении.

Суровикин возглавлял группировку с начала октября: его назначили после взрыва на Крымском мосту. За время его руководства российская армия в том числе оставила Херсон.

Как писал OBOZREVATEL, кремлевский диктатор Владимир Путин вручил генералу ВС РФ Сергею Суровикину, командующему Объединенной группировкой войск на войне против Украины, государственную награду. Высокопоставленный военный преступник получил орден Святого Георгия III степени.

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