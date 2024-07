Грузия объявила в розыск сотни добровольцев, воевавших на стороне Украины: ISW указал на кремлевский след

Грузинские власти объявили в розыск уже около 300 своих граждан, которые служили добровольцами в Грузинском национальном легионе вместе с украинскими Силами обороны. Большинство из них в настоящее время находятся в Украине.

Такие действия Тбилиси играют роль в продолжающихся гибридных операциях России по расколу, дестабилизации и ослаблению самой Грузии. На кремлевский след в этой ситуации указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Информацию об объявленных в розыск трех сотнях грузинах-добровольцах сообщил 21 июля командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили. По его словам, большинство бойцов, которые на украинском фронте воевали против российских оккупантов и продолжают это делать, в настоящее время находятся в Украине.

Он не уточнил, в каких предполагаемых преступлениях грузинское правительство обвиняет их всех. Также отметил, что он не знаком с двумя добровольцами, которых Служба государственной безопасности Грузии (SUS или SSSG), как сообщается, недавно вызвала на допрос по обвинениям в "заговоре с целью свержения правительства" и "терроризме".

"Министерство внутренних дел РФ в июле 2023 года заочно обвинило более 70 добровольцев Грузинского легиона, в том числе Мамулашвили, в "вербовке и участии в боевых операциях наемников на стороне украинских сил", а в октябре 2023 года объявило Мамулашвили в российский розыск", – указали аналитики на кремлевский след.

Грузин заявил, власти страны-агрессора объявили добровольцев их легиона в розыск, чтобы у правительства Грузии были основания для их ареста. Он сообщил, что грузинские спецслужбы посоветовали многим добровольцам, возвращающимся домой из Украины, покинуть Грузию.

SUS обвинил бойцов, служащих вместе с Силами обороны Украины, в подготовке "насильственного государственного переворота" в октябре 2023 года и в "разжигании протестов" против грузинского законопроекта в российском стиле об "иностранных агентах" в мае 2024 года.

В ISW почеркнули, что Кремль регулярно использует повествование о "насильственном перевороте" в Украине, чтобы исказить украинскую Революцию достоинства 2014 года и протесты против интеграции в Европейский Союз, а также обвиняет внешних игроков во внутренних протестах. Поэтому заявления SUS все больше отражают кремлевскую риторику.

"Все более явные попытки подвергнуть цензуре прозападные и проукраинские голоса в Грузии позволяют предположить, что правящая партия "Грузинская мечта" намерена целенаправленно сорвать долгосрочные усилия страны по евроатлантической интеграции. Это играет роль в продолжающихся гибридных операциях России по расколу, дестабилизации и ослаблению Грузии", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, грузинский доброволец Надим Хмаладзе рассказал, что его и еще несколько бойцов, воюющих против РФ в Украине, начали вызывать на допросы в родной стране. Их обвиняют в "терроризме" и якобы государственном перевороте.

