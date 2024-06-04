Грузовики, минометы и 'Муром-М': в 63-й ОМБр показали, как уничтожают оккупантов и их технику. Видео

Защитники Украины показали кадры поражения сил и средств врага с помощью FPV-дронов. Во время боевых заданий воины уничтожили машины с оккупантами и их вооружение.

Видео появилось в соцсетях 63-й отдельной механизированной бригады. Потери агрессору нанесли пилоты батальона беспилотных систем этой ОМБр.

На кадрах показаны мощные попадания маленьких дронов по российским минометам, машинам и скоплению захватчиков.

Благодаря точным ударам защитникам удалось уничтожить грузовики с личным составом и минометы ВС РФ.

Также бойцы обезвредили технику оккупантов, которая позволяла им круглосуточно и дистанционно в видеотепловизионном режиме наблюдать за подступами и путями к их позициям.

Речь идет об устройстве дальнего визуального обзора "Муром-М", которое не смогло уберечься от украинских FPV-дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бойцы Национальной гвардии разбили позицию врага на Запорожском направлении. Для этого они использовали наземный дрон-камикадзе.

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