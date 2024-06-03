Работает Нацгвардия: наземный дрон-камикадзе разнес позицию россиян на Запорожском направлении. Видео

Военнослужащие Национальной гвардии Украины разбили позицию российских захватчиков на Запорожском направлении. Для этого они использовали наземный дрон-камикадзе.

Об этом рассказали в Telegram-канале НГУ. Там показали работу нацгвардейцев по врагу, которую удалось снять с помощью БПЛА.

"Бойцы 1 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" проведя аэроразведку обнаружили укрепленную позицию врага, куда был направлен наземный дрон-камикадзе с мощным зарядом", – сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видна позиция, где прятался российский захватчик, движение в ее направлении дрона НГУ и мощный взрыв, разнесший вражеское укрепление.

"Уничтожаем врага ради независимости нашей Родины!" – отметили нацгвардейцы.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 2-го отдельного отряда Центра спецназначения Национальной гвардии "Омега" на Харьковском направлении зрелищно уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов. Поразить ящики с БК удалось с помощью FPV-дрона.

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