Горело долго и ярко: нацгвардейцы уничтожили склад боеприпасов врага на Харьковщине. Видео

Воины 2-го отдельного отряда Центра спецназа Национальной гвардии "Омега" на Харьковском направлении зрелищно уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов. Поразить ящики с БК удалось с помощью FPV-дрона.

"Взрывное" видео 2 июня опубликовала пресс-служба Центра спецназначения "Омега". "На Харьковском направлении "омеговцы" уничтожили полевой склад боеприпасов", – говорится в публикации.

Как отмечается, бойцы 2-го отдельного отряда Омеги провели аэроразведку, благодаря которой обнаружили в лесополосе ящики с БК.

Защитники быстро подняли в воздух FPV-дрон, который поразил цель, образовав пожар.

"Горело долго и ярко!" – заявили нацгвардейцы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее нацгвардейцы показали, как на Харьковщине совместно с 92-й ОШБр нанесли точные удары по скрывавшимся в домах оккупантам. В результате была поражена живая сила и БК врага.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 1 июня Россия потеряла около 1080 своих оккупантов. Также в Украине было уничтожено 334 единицы военной техники и вооружения противника.

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