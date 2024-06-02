Воины ВСУ обезвредили за сутки 1080 оккупантов и 25 танков армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за время боев на фронте ликвидировали и ранили около 1080 военнослужащих оккупационной российской армии. Также уничтожили 334 единицы ее военной техники и вооружения.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 2 июня, потери живой силы войск страны-агрессора на нашей земле уже достигают 509 860 убитыми и ранеными.

Кроме личного состава врага, накануне воины обезвредили 49 артиллерийских систем (всего 13 233), 33 боевых бронированных машин (14 980), 25 танков (7765), шесть средств ПВО (821) и одну РСЗО (10).

Защитники неба отбили массированную воздушную атаку, сбив 38 российских крылатых ракет (всех 2268), а также приземлили 82 БПЛА оперативно-тактического уровня (10 699).

В металлолом бойцы превратили еще 86 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 18 092), 14 – спецтехники (2195) войск РФ.

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили также 357 самолетов, 325 вертолетов, 27 кораблей-катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество артсистем оккупационных войск РФ – 1160 единиц. Кроме того, в прошлом месяце защитники сбили девять самолетов врага.

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