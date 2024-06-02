Отработали точно: украинские защитники на Харьковщине ударили по скрывавшимся в домах оккупантам. Видео

Воины Национальной гвардии Украины совместно с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко нанесли точный удар по оккупантам на Харьковщине. Пехота врага пряталась в домах, однако это не защитило ее от прилетов.

Видео ударов 2 июня обнародовала пресс-служба Нацгвардии. "Украинские защитники на Харьковщине ударили по скрывавшимся в домах оккупантам", – говорится в сообщении.

В Нацгвардии рассказали, что разведчики 5-й бригады НГУ во взаимодействии с подразделениями 92-й ОШБр нанесли огневое поражение в городской застройке по пехоте оккупантов.

Захватчики скрывались в домах, где их и догнала "карма".

В результате точных ударов была поражена живая сила и БК противника, говорится в видео.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки РФ потеряла на фронте около 1080 своих захватчиков. Также в Украине были уничтожены 334 единицы ее военной техники и вооружения.

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