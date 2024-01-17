Гудыменко призвал диаспору помочь с ускорением предоставления западной поддержки Украине

Страны Запада должны уяснить масштаб угрозы от российской агрессии, что может постигнуть их граждан после Украины. Этот месседж адресован Конгрессу США в обращении украинских ветеранов с призывом ускорить предоставление Украине финансовой, оборонной и гуманитарной помощи.

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Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко рассказал в интервью телеканалу "Эспрессо".

"Наше обращение, возможно, капля в океане, но оно показывает американским конгрессменам, что поддержка Украины — это морально правильная вещь. Это необходимо для безопасности целой планеты и американских граждан тоже. К сожалению, историческая практика показывает, что чем дальше пытаешься удерживать свою психику и близких дальше войны, чем дальше сдерживаешь свою страну от борьбы с силами зла на планете, тем больше угрозы в том, что эта сила накроет непосредственно тебя. Наша цель, чтобы Конгресс, американские политики и граждане получили еще один аргумент, почему необходимо помогать Украине. Я бы очень хотел, чтобы другие страны тоже поняли полноту угрозы. Выходить нужно из худшего прогноза, и действовать в соответствии с ним. Юрий Гудыменко.

По словам военного, уровень того кризиса, с которым сталкиваются европейские страны сегодня, завтра покажутся спокойной средой по сравнению с тем, что будет, если Россия полезет на Эстонию, Польшу, Литву или Латвию.

"Это будет только начало. Мне хотелось бы максимально активного включения украинской диаспоры в Соединенных Штатах. Там есть постоянная традиция общения со своими сенаторами и конгрессменами. Нет проблемы найти адреса, электронные ящики, телефоны их офисов и напрямую туда обратиться. В США проживают миллионы украинцев уже в 3-4 поколении, кто переехал туда после начала полномасштабного вторжения. Вместе это может быть огромная сила", – подчеркнул Юрий Гудыменко.