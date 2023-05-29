Гуменюк: оккупационная 'власть' под разными предлогами убегает из Херсона

Так называемые "власти" постепенно покидают свои должности и пытаются избежать ответственности. В процессе своего ухода они предпринимают меры для обхода Крымского моста и поиска более безопасных маршрутов.

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Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ. Оккупанты часто используют рекреационную зону.

Гуменюк отметила, что оккупационная так называемая "власть" продолжает покидать временно захваченную Россией часть Херсонской области. Они осуществляют свое бегство, придумывая различные предлоги, такие как семейные особенности, внутрисемейные причины, сопровождение близких и детей. Постепенное уходение продолжается их попыткой избежать ответственности за свои действия.

"Пытаются выезжать и вывозить документы. Это будет продолжаться еще какой-то период времени, потому что все "власти" сразу выехать не могут, а такими короткими перебежками и, по их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются", – пояснила она.

Гуменюк также отметила, что Украина обращает внимание на активность как на Крымском мосту, так и на маршрутах, которые используются для перемещения с оккупированных территорий на материковую часть. Это свидетельствует о динамике и интенсивности процесса бегства оккупационной "власти"

"Это свидетельствует о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд", – добавила она.

По данным Гуменюк, оккупационная "администрация" Херсонской области во главе с бывшим Херсонским городским головой Владимиром Сальдо, так же быстро перемещаются, как в целом оккупационные "власти" и войска.

"В большинстве случаев они пытаются базироваться в районных центрах, в частности Скадовск, но из него они уже переехали, можно сказать, окончательно. Потому что в последнее время там они не фигурируют. Тяготеют они ближе к Геническу, но время от времени переезжают и в другие места дислокации, в частности используя рекреационную зону", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье оккупанты начали затапливать местность, чтобы сделать невозможным продвижение Вооруженных сил Украины.

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