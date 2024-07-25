ГУР идентифицировало военных преступников РФ, причастных к обстрелам Харьковщины и Сумщины. Фото

Оперативники и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1-й танковой армии московского военного округа ВС РФ. Эти преступники напрямую причастны к ракетным обстрелам гражданской инфраструктуры Сумской и Харьковской областей с применением оперативно-тактических комплексов "Искандер".

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Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО. Постоянное место дислокации бригады – г. Шуя, Ивановская область РФ.

Бригада состоит из 1 ракетно-технического дивизиона и 3 ракетных дивизионов, включающих 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер".

Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер использует баллистические и крылатые ракеты с дальностью полета более 500 км. Враг использует эти ракеты для атак по Сумской и Харьковской области. 24 июля 2024 года ракета "Искандер-М" попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове.

Среди идентифицированных преступников:

Командир бригады полковник Сергей Пономарев

Заместитель командира бригады подполковник Владимир Филин

Заместитель командира бригады по вооружению подполковник Николай Извольцев

Полные данные военных преступников РФ

Как сообщал OBOZ.UA:

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