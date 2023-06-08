ГУР: Киев стал сакральной целью и у окупантов еще хватает ресурсов для ударов

В украинской разведке считают, что Киев стал для оккупационных войск страны-агрессора России сакральной целью, поэтому столица часто подвергается ракетным обстрелам. При этом тактику обстрелов по сравнению с зимой оккупанты изменили.

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Сейчас они применяют гибридную тактику для атак на Киев – могут бить одновременно ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами. Об этом в интервью УП рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Если раньше обстрелы были по всей Украине, то сейчас враг выбирает для себя ключевые цели. И Киев сегодня стал сакральной целью для путинского режима", – сказал он.

При этом Юсов подчеркнул, что у оккупантов есть ресурсы для того, чтобы обстреливать столицу Украины. Однако речь уже не идет о таких обстрелах, как были зимой, когда Россия мечтала устроить в Украине блэкаут и посеять панику.

По данным ГУР, у страны-агрессора еще есть возможность производить новые ракеты. В месяц россияне могут производить около 30 ракет типа "Калибр". Что касается, "Искандеров" и "Кинжалов", то их количество в разы меньше.

Накануне Юсов сказал, что основной целью террористических ракетных атак России остается украинская столица Киев. У врага есть конкретный перечень целей, которые они хотели бы поразить в Киеве, однако обычно им не важно, куда именно они попадут своими ракетами или дронами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2023 года в небе над Киевом силами ПВО ориентировочно было уничтожено более 250 вражеских воздушных объектов. В частности, это 7 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 169 БПЛА.

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