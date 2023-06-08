ГУР об атаках РФ на Киев: врагу не всегда важно, по какой цели будет попадание

В украинской разведке заявили, что основной целью террористических ракетных атак России остается украинская столица Киев. У врага есть конкретный перечень целей, которые они хотели бы поразить в Киеве, однако обычно им не важно, куда именно они попадут своими ракетами или дронами.

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Об этом 7 июня в эфире информационного телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. По его словам, для россиян нет разницы – разрушить объект гражданской инфраструктуры или же попасть в стратегический объект.

Это связано с тем, что сами же российские оккупанты понимают, что оружие, которым они бью по Киеву, не является высокоточным. Хвастаться им можно только в эфирах у пропагандистов, заявляя про "аналогов нет".

Такая политика России – сознательная, террор столицы и ее жителей – это одна из комплексных задач страны-агрессора.

"В целом терроризирование Киева – это комплексная задача врага, и не всегда важно, по какой цели будет попадание", – отметил Юсов.

Представитель ГУР сказал, что оккупанты выдержали паузу после зимних обстрелов Украины, которыми они мечтали погрузить страну в хаос и тьму. Теперь они накопили вооружение и продолжили террор.

В то же время Юсов отметил, что большую часть ракетного арсенала восстановить российские войска уже не могут. Однако это не означает, что они потеряли способность наносить по Украине ракетные удары. Наша страна это понимает и усиливает свою ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2023 года в небе над Киевом силами ПВО ориентировочно было уничтожено более 250 вражеских воздушных объектов. В частности, это 7 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 169 БПЛА.

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