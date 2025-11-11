ГУР обнародовало данные о более чем тысяче культурных ценностей, похищенных оккупантами из Херсона
Захватив Херсон, российские военные преступники размародерили областную художественную галерею им. Алексея Шовкуненко. Обнародованы названия более чем 1000 культурных ценностей, похищенных оккупационными войсками.
Соответствующая информация доступна на портале War&Sanctions. Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины отметила на своем сайте, что данные были обновлены 11 ноября – в третью годовщину деоккупации города Херсон.
Захватчики вывезли из Херсонской областной художественной галереи живопись, графику, скульптуры, иконопись. Хищения были системными, и этому способствовали российские музейщики.
Известно, что часть экспонатов незаконно перевезена на территорию оккупированного Крыма.
На War&Sanctions обнародованы данные о 1233 похищенных картинах, что является лишь частью общего перечня культурных ценностей, вывезенных из музея.
Среди них – произведения украинских и европейских художников XIX–XX веков, таких как Питер Лели, Мария Примаченко, Николай Пимоненко, Иван Айвазовский, Сергей Васильковский и другие.
"Похищая и присваивая украинское культурное наследие, Россия пытается искоренить украинскую национальную идентичность, оправдать агрессию и оккупацию. Фиксация этих преступлений является важным шагом к восстановлению справедливости и привлечению виновных к ответственности", – подчеркнули в ГУР МО.
Добавим, что на Херсонщине россияне также разграбили городской краеведческий музей, южный пригород Херсонеса Таврического, крепость Чембало, поселение Китей и так далее.
Как писал OBOZ.UA:
– Российскими войсками и гражданскими оккупантами разграблен также заповедник "Каменная Могила" на Запорожье, который является памятником древней культуры мирового значения.
– Ранее были установлены оккупанты, причастные к разграблению музеев Херсона. Они похитили по меньшей мере 33 000 артефактов.
