Похитили 33 тыс. артефактов: установлены оккупанты, причастные к разграблению музеев Херсона

Журналисты идентифицировали оккупантов, руководивших ограблением двух музеев Херсона перед бегством из облцентра российских войск осенью 2022 года. Тогда захватчики вывезли из Херсона более 33 тысяч исторических артефактов и произведений искусства, совершив наибольшее ограбление музеев в Европе со времен Второй мировой.

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Непосредственно отвечали за грабеж начальник центра связи Черноморского флота РФ Дмитрий Липов, а также трое назначенных Москвой "крымских чиновников". Об этом говорится в расследовании издания Kyiv Independent.

Журналисты в течение года работали над установлением обстоятельств и непосредственных исполнителей и организаторов крупнейшего со времен Второй мировой ограбления музеев, совершенного Россией незадолго до побега российских войск из Херсона. Тогда оккупанты вывезли из города более 33 тысяч исторических артефактов и произведений искусства. После бегства "освободителей" в двух херсонских музеях остались только голые стены.

Чтобы установить личности непосредственных организаторов этого военного преступления, авторы расследования в течение нескольких месяцев общались с беглыми херсонскими коллаборантами, выдавая себя за российских продюсеров или следователей.

В результате авторы расследования установили имена четырех организаторов ограбления. Речь идет прежде всего о Дмитрии Липове, начальнике центра связи Черноморского флота РФ, которого на время оккупации Херсона назначили "комендантом" города. Также непосредственное участие в организации грабежа выполняли назначенный оккупантами "начальником отдела музейного дела" в "министерстве культуры Крыма" Сергей Патрушев, а также "директора" крымских музеев Херсонес Таврический и Музей обороны Севастополя Елена Морозова и Михаил Смородкин.

Так, офицер СФ РФ Липов отвечал за безопасность коллекций при их вывозе и лично опечатывал фуры с похищенными артефактами.

"Ответственным" за разграбление Херсонского художественного музея был Патрушев: он координировал вывоз картин в оккупированный Крым.

Морозова и Смородкин занимались отбором предметов из коллекции Херсонского краеведческого музея, которые россияне в конце концов украли.

Кураторство над незаконным вывозом музейных коллекций из Херсона осуществляли сотрудники ФСБ.

По данным Центра журналистских расследований, кроме вывоза произведений искусства из Херсонского областного художественного музея имени Алексея Шовкуненко и самых ценных экспонатов и коллекций Херсонского областного краеведческого музея, россияне осенью 2022 разграбили филиал последнего в Каховке. Там вывозить ценности помогала заведующая музеем, коллаборантка Светлана Сиделкина.

Сайт IPC-Юг сообщал, что по информации оккупационного "министра культуры Херсонской области", коллаборанта Артема Лагойского, россиянам удалось вывезти в Крым более 12 тысяч картин, похищенных из Херсонского художественного музея осенью 2022 года.

Напомним, ранее в международной правозащитной организации Human Rights Watch опубликовали отчет о том, сколько преступлений против Украины совершила Россия в 2024 году.

Согласно этому документу, за год зафиксировано более 459 атак на медицинские учреждения, сотни обстрелов объектов энергетической инфраструктуры, а также массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях.

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