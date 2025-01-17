Сколько преступлений против Украины совершила Россия в 2024 году: ужасная статистика Human Rights Watch

В 2024 году Россия продолжала грубо нарушать международное гуманитарное право, совершая многочисленные преступления против мирного населения Украины. Среди преступлений – удары по гражданской инфраструктуре, использование запрещенного оружия, нарушение прав человека на оккупированных территориях и жестокое обращение с военнопленными.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала отчет за 2024 год. Согласно этому документу, в 2024 году зафиксировано более 459 атак на медицинские учреждения, сотни обстрелов объектов энергетической инфраструктуры, а также массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях.

Основные преступления, зафиксированные в 2024 году

Под прицелом врага гражданская инфраструктура

Российские атаки не раз были направлены именно на жилые районы.

"В 2024 году российские войска совершили многочисленные нападения на густонаселенные районы, повлекшие опустошение и страдания по всей Украине. Большинство жертв среди гражданского населения вызвано взрывным оружием большой зоны действия, которое также повредило жилые дома, больницы, школы, объекты культурного наследия и другую гражданскую инфраструктуру", – говорится в документе.

Наиболее смертоносным месяцем стал июль 2024 года, когда из-за обстрелов погибли 219 человек, а 1018 получили ранения.

Удары по медицинским учреждениям

Оккупанты постоянно наносят удары по медицинским учреждениям, что привело ко многим сотням жертв.

"В период с 24 февраля 2022 года по декабрь 2024 года Всемирная организация здравоохранения задокументировала 2195 нападений на учреждения здравоохранения в Украине, в результате которых погибли или ранены по меньшей мере 900 медработников и пациентов", – отмечается в отчете.

В 2024 году с января по декабрь было зафиксировано по меньшей мере 459 обстрелов объектов медицинской инфраструктуры и медицинских работников, в том числе 349 атак на медицинские учреждения, в результате которых получили ранения 119 работников и 50 пациентов.

Энергетическая инфраструктура

С марта по август прошлого года Россия нанесла по меньшей мере 101 удар по энергетическим объектам Украины в 17 областях, что повлекло за собой перебои с электроснабжением для миллионов людей.

Использование запрещенного оружия

Российские войска в прошлом году активно использовали противопехотные мины и кассетные боеприпасы, в результате чего погибли и были ранены сотни украинских гражданских лиц. Оккупанты также массово применяют наземные мины, причиняя вред гражданскому населению и загрязняя сельскохозяйственные угодья.

Преступления против военнопленных и гражданских

Массовые казни и пытки

Российские власти прибегают к системным казням украинских военнослужащих. Только за период с декабря 2023 по февраль 2024 было казнено по меньшей мере 15 украинских военнопленных, и еще шестерых - с высокой вероятностью. В целом украинские власти открыли 53 уголовных производства по внесудебным казням, в которых фигурируют 177 человек с 2022 года. ООН документирует по меньшей мере 34 казни украинцев, лишившихся боевой способности.

Преступления против военнопленных

Большинство украинских военнопленных в России подвергаются пыткам, жестокому обращению, содержатся в ненадлежащих условиях без достаточного питания и медицинской помощи.

По данным бывших пленных, более 80% из них подверглись сексуальному насилию. Эти действия международные эксперты квалифицируют как преступления против человечности.

По состоянию на декабрь украинские власти сообщали о, по меньшей мере, 169 украинских военнопленных и 15 гражданских лиц, умерших в российском плену с февраля 2022 года.

Преступления россиян на оккупированных территориях

Значительную часть нарушений правозащитники фиксируют на оккупированных Россией территориях Украины. Авторы отчета HRW пишут со ссылкой на данные украинских властей о том, что по состоянию на июль 2024 года Россия содержит более 14 000 гражданских лиц, среди которых священнослужители, правозащитники и обычные мирные жители.

Фиксируются многочисленные случаи пыток, внесудебных казней и незаконных задержаний. Только с декабря 2023 по май 2024 зафиксирован 81 случай произвольного задержания гражданских, в том числе смерти под стражей. К примеру, в феврале найдено тело священника Православной Церкви Украины, задержанного российскими военными на оккупированной Херсонщине.

Почти 55 тысяч украинцев внесены в единый государственный реестр пропавших без вести, из них 16 тысяч – гражданские лица.

Говоря о территориях Украины, которые контролирует Россия, HRW в отчете пишут, что в Крыму российские оккупационные власти "продолжали преследовать и произвольно задерживать политически активных членов крымскотатарской общины, журналистов и других лиц, критиковавших действия России в Крыму".

Сексуальное и гендерно обусловленное насилие

Украинские прокуроры открыли 335 уголовных производств по сексуальному насилию, связанному с конфликтом, совершенным российскими военными. Из них 88 фактов уже раскрыто, в суд направлено 28 обвинительных актов в отношении 40 человек. Вынесены приговоры заочно пяти лицам, в том числе трем – до 12 лет лишения свободы, еще двоим – до 11 и 10 лет соответственно.

Основными жертвами женщины и девушки. Как отметили в организации, реальное количество случаев значительно выше, ведь пострадавшие могут не обращаться за помощью из-за стигматизации и страха мести.

Данные Human Rights Watch свидетельствуют о систематических нарушениях прав человека со стороны России в отношении украинских военнопленных и гражданских лиц. Эти преступления носят массовый характер, и некоторые из них, по оценкам международных организаций, могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности.

Несмотря на все трудности, Украина продолжает фиксировать и расследовать эти преступления, добиваясь привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Таганроге СИЗО для подростков превратили в застенку для украинских пленных. О том, что пришлось там пережить, рассказали защитники Украины, уволенные из российской неволи.

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