Ад со всеми его демонами: в Таганроге СИЗО для подростков превратили в застенку для украинских пленных

В стране-агрессоре России превратили СИЗО-2 в городе Таганрог из колонии для своих подростков-правонарушителей в застенку для пленных украинских воинов. С первых же дней попадания туда надсмотрщики их избивают и пытают, иногда предварительно подвесив вниз головой.

Видео дня

О том, что пришлось там пережить, рассказал военнопленный защитник "Азовстали", боец "Азова" Александр Максимчук, которого российский суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам заключения. Также о военных преступлениях россиян изданию "Медиазона" указали адвокаты пленных.

"Мне завязали скотчем глаза, руки и ноги. Подвесили вниз головой, на пальце рук намотали обнаженные провода и подключили ток с временным промежутком пять-семь секунд. После прекращения подачи тока на голову одевали, по-моему, вакуумный пакет и доводили до состояния, близкого к асфиксии, параллельно нанося мне удары кулаками в область живота и ребер", – вспомнил страшные подробности пребывания в таганрогском СИЗО боец "Азова" Александр Максимчук.

В комментарии медиа под запись защитник "Азовстали" говорил, что издевательствами надзиратели хотели заставить его признать свою "вину" в суде. Герой, несмотря на пытки со стороны россиян, этого не сделал. Российский суд в Ростове-на-Дону преступно приговорил его к 20 годам заключения.

Издание пишет, что тех украинских пленных, кому "повезло" оказаться под стражей в других СИЗО со сравнительно более мягкими условиями, обычно запугивают отправлением в Таганрог. Для украинцев в российской неволе этот изолятор стал символом страха, беспомощности и унижений.

"Это болезненная тема почти у всех наших подзащитных. И у тех, кто там был, и даже у тех, кто там не был. Потому что они слышали от сокамерников о Таганроге и готовы сделать все, чтобы туда не попасть", – рассказала адвокат Ирина Соболева, которая защищает "азовцев" в судебных делах агрессора по террористическим статьям.

Пленный военнослужащий "Азова" Николай Кравчук в письме адвокатам писал, что избиения и пытки начинались в таганрогском изоляторе сразу по прибытии. Он добавил, что россияне называли это "приемка".

"Нас со связанными руками и повязками на глазах выбрасывали из кузовов КамАЗов и под градом ударов "строили" под стенкой, где продолжали бить руками, ногами, палками и электрошокерами. Если человек терял сознание, его приводили в чувства нашатырным спиртом, после чего продолжали избивать", – вспоминал воин.

"Медиазона" добавила, что заключенным в СИЗО Таганрога не разрешали лежать и сидеть в течение дня: только ходить или стоять. Также там пленных нередко пытают голодом. Адвокат Мадина Исхакова говорит, что кормили украинских воинов ежедневно отваром из капусты и четвертинками черного или белого хлеба. Николай Кравчук, проведший в этом СИЗО почти два года, вспоминал, что "блюдо" помещалось в алюминиевую кружку.

По словам другого адвоката, защищающего украинцев, пленных кормят "супом", который больше похож на воду – без мяса или даже овощей. Многие родственники, правозащитники и волонтеры пытались сделать передачи, однако российские надзиратели ничего украинцам не передавали и непонятно, куда все это девалось.

Кто именно стоит за пыткой заключенных – сотрудники самого СИЗО или какие-то "специальные люди", – неизвестно, адвокаты лишь предполагают, что это могут быть сотрудники ФСИН из других российских изоляторов или колоний, которых сменами, словно на вахту, привозили в Таганрог. Платформа памяти "Мемориал" отмечала, что изолятор находился под контролем ФСБ.

Власти РФ для медиа рассказывали, мол, военнопленным украинцам в СИЗО Таганрога отправляли проверки и якобы российские правозащитники потом показывали показательные видео с "добрым отношением" к ним. Адвокаты украинцев говорят, что такие визиты действительно случались, но, как и в других исправительных учреждениях страны-агрессора, администрация таганрогского изолятора производила все, чтобы произвести "хорошее впечатление" на таких проверяющих.

"К такому дню готовились: всех одели, траву покрасили, газоны побрили и так далее. И даже им [плененным украинцам] выдали печенье, чему они были очень рады, потому что рацион обычно был очень скуден. А тех, кто – как обычно бывает в колониях и СИЗО – не очень "благонадежный" и мог открыть рот при проверяющих, их спрятали или даже вывезли. Но как только проверка поехала, все переоделись, все вернулось так, как было", – констатировала адвокат Ирина Соболева.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты взялись строить новую застенку в захваченном Мариуполе – на месте снесенной. В разрушенном бомбардировками украинском городе они пытаются скрыть военные преступления, который называют "фильтрацией".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!