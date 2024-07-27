ГУР поразило три вражеских вертолета за неделю: появились детали

За прошедшую неделю бойцы Главного управления разведки уничтожили три российских вертолета. В частности, прямо под носом врага было "демилитаризовано" два Ми-8 и Ка-226.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников в ГУР. Так, вертолеты Ми-8 и Ка-226 были уничтожены 21 июля на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томилино, Московская обл., РФ). Они стали жертвами диверсионных мероприятий.

Также 24 июля "демилитаризован" многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре. Там тоже произошла диверсия.

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