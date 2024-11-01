ГУР провела успешную DDoS-атаку: какие банки в Крыму попали 'под раздачу' и приостановили работу

Киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную хакерскую атаку на четыре российских банка, осуществляющих незаконную деятельность во временно оккупированном Крыму. В результате успешной DDoS-атаки, продолжавшейся 24 часа, парализована работа систем дистанционного обслуживания "Генбанка", РНКБ (Российского национального коммерческого банка), "Банка Центр-Инвест" и "КредитУралБанка".

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Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в спецслужбах. По их информации, без онлайн-доступа к своим банковским счетам остались десятки тысяч граждан РФ.

Россияне массово жаловались на то, что мобильные приложения банков не работают и невозможно провести никакую финансовую операцию.

В самих российских финучреждениях также подтвердили "самую большую DDoS-атаку в истории, ставшую неожиданным вызовом" и предупредили клиентов об отсутствии доступа ко всем системам онлайн-банкинга.

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