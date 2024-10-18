Киберкорпус ГУР совершил атаку на спутниковую связь России: появились данные о последствиях

Киберспециалисты ГУР совершили очередную атаку на спутниковую связь России. В этот раз под удар попала IT-инфраструктура национального оператора системы мобильной спутниковой связи "Морсвязьспутник" и государственная система контроля за движением морского транспорта в России.

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Об этом сообщают источники OBOZ.UA в Главном управлении разведки МО Украины. Кроме того, были атакованы транспортно-логистическая компания "Fesco", предприятия "Росморпорт" и "Росморречпорт".

В результате DDOS-атаки произошли системные сбои в доступе к веб-сайтам и электронным ресурсам объектов атаки. Это привело к нестабильности спутниковой связи, используемой для мониторинга и контроля движения морского транспорта.

В разведке отметили, что российским СМИ приказано скрывать факт осуществления DDOS-атаки на вышеупомянутые цели, что делает невозможным проведение объективной оценки экономического ущерба, нанесенного объектам РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спецназовцы ГУР вывели из строя очередной российский корабль. Речь идет о тральнике "Александр Обухов", что входит в состав Балтийского флота РФ. В результате успешно реализованной операции судно получило повреждения и к двигателю попала вода: это произошло, когда "Обухов" должен был выходить на боевое дежурство. Только в июле этого года этот тральник проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге, теперь он снова стал на долгий, сложный и дорогостоящий ремонт.

Напомним, что ранее киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны атаковали учебные заведения РФ, что готовят военных специалистов. В частности, пострадала сетевая инфраструктура Северо-Кавказского федерального университета, что готовит операторов БПЛА, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии.