'Обухов' захлебнулся: ГУР вывели из строя очередной российский корабль. Видео

Главное управление разведки Минобороны Украины вывело из строя еще один корабль Балтийского флота ВС РФ – тральщик "Александр Обухов". Судно получило повреждения и в двигатель попала вода

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О проведенной успешной операции 7 октября сообщило ГУР. Обухов базировался в городе Балтийск.

Как отметила в разведке, корабль должен был выходить на боевое дежурство, но получил тяжелые повреждения при "загадочных" обстоятельствах.

"Из-за загадочного появления отверстия в газоходе к двигателю попала вода: "Обухов" захлебнулся", – сообщили разведчики.

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Hosted Video ID: 75c5195f, Title: Спецоперація ГУР вивела з ладу російський корабель "Олександр Обухов"

Hosted Video ID: 75c5195f, Title: Спецоперація ГУР вивела з ладу російський корабель "Олександр Обухов"

В разведке добавили, что "Обухов", который всего пару месяцев назад подремонтировали в Санкт-Петербурге, теперь стал на капитальный ремонт, и скорее всего, на долго.

"Это может оказаться серьезной проблемой – поврежденный двигатель М-503 довольно дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложен и дорогостоящ. Выведенный из строя вражеский корабль совсем недавно, в июле этого года, проходил ремонтные работы в городе Санкт-Петербург", – сообщили в ГУР.

Напомним, что тральник Александр Обухов – уже второй корабль Балтийского флота ВС РФ за последние полгода обезврежен ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA:

7 апреля в результате операции ГУР МО Украины в российской Калининградской области на военно-морской базе агрессора "Балтийск" выведен из строя ракетный корабль "Серпухов". В результате пожара, вспыхнувшего на судне, "Серпухов" получил серьезные повреждения и проведет по меньшей мере полгода на ремонте.

Ракетный корабль РФ "Серпухов" поджег российский военный моряк на псевдо "Гога". Он сделал это в рамках первой совместной спецоперации ГУР и Легиона "Свобода России" на Балтийском флоте РФ. Сам "Гога" присоединился к ЛСР и воюет на стороне Украины.

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