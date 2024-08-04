'Я этнический украинец': СМИ узнали историю российского моряка 'Гоги', сжегшего ракетный корабль 'Серпухов'

СМИ узнали подробности о российском военном моряке на псевдо "Гога", который на территории РФ поджег российский ракетный корабль "Серпухов". Он называет себя этническим украинцем и утверждает, что с первого дня полномасштабной агрессии РФ открыто выступал против вторжения, из-за чего командование даже направляло его к психиатру.

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Сейчас "Гога" осуществил свою мечту уйти из рядов армии государства-агрессора, в то же время он с оружием в руках уже защищает землю своих предков, Украину, в рядах Легиона "Свобода России". С воином-добровольцем пообщалось "Радио Свобода".

"Гога", поджегший российский ракетный корабль "Серпухов" и выведший его из строя не менее полугода, сделал это в рамках первой совместной спецоперации ГУР и Легиона "Свобода России" на Балтийском флоте РФ. Старший радиотелеграфист, "Гога" прослужил на российском флоте 11 лет. Он имел доступ к государственной тайне, так что от него украинская разведка получила немало секретной информации.

Сам "Гога" утверждает: все, что делал – делал сознательно, ведь категорически осуждал полномасштабную российскую агрессию.

"С первого дня, как началась полномасштабная война, я оказался единственным человеком на корабле, выступившем открыто против этой войны. Не знаю, откуда идет это недоверие к российской власти. Я связался с родственниками в Украине тогда и увидел, что на самом деле происходит – что Россия напала на Украину", – рассказал военный.

Осознав, какое страшное преступление совершает его государство, Российская Федерация, "Гога" открыто заявил о своей позиции на корабле. Однако как ни старался, убедить других членов экипажа он так и не смог: те, вспоминает военный, пребывали в какой-то людоедской эйфории.

"Для них это было что-то вроде праздника. "Крым – 2.0", говорили они. Повторение. Вот сейчас "нацистов" уничтожим, со Второй мировой войны остались. Что-то такое они говорили. И никто тебя не поддерживает, абсолютно никто. Ни родственники, вообще никто", – говорит "Гога".

Военнослужащий пытался уволиться со службы, не желая иметь ничего общего с армией, которая вторглась в другую страну, убивает там людей и стирает с лица земли целые города. Он написал рапорт на увольнение, в котором прямо указал причины, по которым стремится уйти: "Я не могу служить в армии, воюющей в чужой стране".

Свой рапорт отдал командиру. Тот же – передал "выше": рапорт "Гоги" "путешествовал" по кабинетам высшего командования, ФСБ, прокуратуры. Тем временем командир убеждал матроса, чтобы тот отказался от своих убеждений. Когда же не удалось, направил военнослужащего в психиатр.

"Командир решил, если я не поддерживаю Россию, значит у меня что-то не так с психическим здоровьем. Очень долго общался с психологом. Он дал вывод, что я непригоден к службе. Но ничего не изменилось, не уволили. Просто забрали допуск к оружию, перестали ставить на вахту. На меня, оказывается, и сослуживцы писали доносы, что я отрицательно высказываюсь о президенте. Прокурор сказал, что за повторное высказывание будет уголовная ответственность", - вспоминает "Гога".

Российская агрессия и то, как воспринимал ее "Гога", привели не только к тому, что он стал "белой вороной" среди бывших сослуживцев. Мужчина потерял и самых родных людей: своих родителей. Оба остались в Калининградской области, где родился и сам "Гога". Его отчаянные попытки открыть им глаза на происходящее оказались безрезультатными. Отец, отчим, дед и прадед будущего поджигателя российского ракетного корабля служили в армии России.

С родственниками "Гога" больше не общается.

Мужчина рассказал, что моряков Балтийского флота на войну против Украины начали отправлять еще весной 2022-го.

"В апреле вызвал командир и сказал, что ожидается командировка в Украину, куда-то в "ЛНР", минимум на 5 месяцев. Нашлось 48 человек. Сказали, что еще три волны будут по 50 человек. А в бригаде всего 600. То есть 200 человек забирают с Балтийского флота. Это вообще какой-то нонсенс. Сказали, что мы будем обеспечивать правопорядок на "освобожденных территориях". Воевать не будем, но формировались как штурмовое подразделение. Я попал в отделение минометно-пулеметного", – рассказывает "Гога".

В отличие от него, большинство российских моряков подобная ситуация устраивала. Им обещали очень большие зарплаты и что они вроде бы не будут воевать на передовой.

"Они были не прочь туда поехать, потому что они верили в то, что им рассказывают, что деньги будут платить. Главное, чтобы деньги платили. И им сказали, что они не будут на первой линии воевать и все. Мы же моряки, как нас могут …Нас не могут отправить на передовую", – вспоминает матрос.

В тот момент "Гога" с семьей еще общался. Так что о том, что его собираются бросить на передовую, рассказал матери. Та же обратилась за помощью к другому сыну, работающему в ФСБ РФ – и поэтому удалось "решить вопрос": из списков отправляющихся на войну фамилия "Гоги" вскоре исчезла, да и в списках на мобилизацию она не появлялась.

"Брат сказал подготовить взятки людям. Я сказал, что не знаю, что нужно. Мы с ним договорились о встрече, но не встретились. Я уже был далеко. Не знаю, звонил он мне или нет. У меня нет старого телефона. Но мне не интересно. Разве интересно, что они обо мне думают, но это ничего не изменит. Думают, что я плохой, и что?

Он вспомнил, что командир обзывал его "предателем". Родственники называли "промытым". Однако сам "Гога" себя таковым не считает. Как больше не считает своей родиной Россию.

"Гога" присоединился к Легиону "Свобода России", проходит обучение и готовится ехать на фронт, однако уже на стороне Украины. Боевое крыло легиона в последнее время участвует в боях близ Волчанска на Харьковщине и возле Часова Яра Донецкой области. Скорее всего, на одном из этих направлений будет воевать вскоре и "Гога".

В чат-бот легиона он написал в 2023-м, после неудачных попыток уволиться из российской армии.

"После того, как я вторично пытался уволиться, мне отказали. Тогда я растерялся абсолютно. Я не мог уехать из России. У меня не было загранпаспорта. У меня секретка – доступ к гостайне. Я не выездной и я военнослужащий. Это такой хет-трик называется, когда ты абсолютно ничего не можешь сделать. И появился выход – связаться с Легионом "Свобода России". И уже начать полноценную борьбу", – делится воспоминаниями "Гога".

До побега из РФ "Гога" больше года собирал и передавал секретные данные украинским спецслужбам. Его финальным "приветом" государству-агрессору и его оккупационной армии стал поджог малого ракетного корабля "Серпухов".

Теперь он планирует продолжить свою борьбу за то, что считает правильным, в рядах Сил обороны.

"Я все же украинец. Хоть здесь и не родился, не жил, но мои корни отсюда. И опять же – почему я не мог воевать на стороне России? Для меня это просто неприемлемо. Так же мои родственники здесь могли пострадать. Я теперь их буду защищать, находясь здесь. Это главный аспект и я буду бороться против путинского режима, чтобы уничтожить его до конца", – подчеркнул "Гога".

Напомним, в начале апреля этого года стало известно о пожаре на ракетном корабле Серпухов на военно-морской базе в Балтийске Калиниградской области. После этого корабль был отправлен на ремонт.

И только через три месяца были раскрыты причины пожара на "Серпухове": корабль поджег бывший российский моряк с позывным "Гога", перешедший на сторону Украины.