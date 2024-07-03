Бывший российский моряк поджег ракетный корабль Балтийского флота РФ и перешел на сторону Украины: громкие подробности

Ракетный корабль РФ "Серпухов" в Балтийске Калининградской области поджег бывший российский моряк, перешедший на сторону Украины. Сейчас он является рекрутом легиона "Свобода России" с позывным "Гога".

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Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов на пресс-конференции, передает корреспондент OBOZ.UA. Российский моряк 11 лет отдал службе во флоте РФ, но в 2022 году усомнился в адекватности властей РФ, когда страна-агрессор напала на Украину.

Сначала он попытался найти единомышленников у себя на корабле, однако на него завели дело, и моряку пришлось общаться с прокуратурой РФ.

В 2023 году "Гога" обратился к проекту "Хочу жить", который в свою очередь скоординировал его с легионом. Так мужчина стал диверсантом и сотрудничал с украинской разведкой.

Он поставлял секретную информацию до апреля 2024 для разведчиков. В тот месяц командование РФ решило привлечь экипажи Балтийского флота для войны в Украине.

Чтобы избежать участия "Гоги" в войне на стороне РФ, было принято решение переправить его на территорию Украины. Перед тем он совершил диверсию и поджег корабль.

Известно, что мужчина является этническим украинцем и родом из семьи военных.

Напомним, легион "Свобода России" – российский легион в составе Интернационального легиона теробороны ВСУ, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российской агрессии. В него входят бывшие военные ВС РФ и другие россияне, а также беларусы, перешедшие на сторону Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ракетный корабль "Серпухов" горел в Калининградской области РФ 7 апреля 2024 года. Судно стояло навоенно-морской базе агрессора "Балтийск" оккупантов. "Серпухов" получил серьезные повреждения и был отправлен на ремонт.

Источники OBOZ.UA сообщали, что ЧП с российским кораблем было спецоперацией ГУР.

Отметим, в тот же день в российском Владивостоке горела российская "Екатерина Великая" – единственное в мире судно поставок ледового класса . Москва заявила об одном погибшем и трех пострадавших.

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