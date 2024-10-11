Киберкорпус ГУР атаковал учебные заведения РФ, которые готовят военных специалистов: появились данные о результатах

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны атаковали учебные заведения РФ, которые готовят военных специалистов. В частности, пострадала сетевая инфраструктура Северо-Кавказского федерального университета, готовящего операторов БПЛА, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии.

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В общей сложности уничтожено 150 терабайт данных. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в разведке.

Атакованный специалистами Северо-Кавказский федеральный университет, как рассказал наш собеседник, обеспечивает деятельность сразу ряда учебных заведений в нескольких регионах РФ, в том числе семи институтов.

В результате операции была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены целевые ресурсы противника – как то веб-сайты, базы данных, файловые хранилища – общим объемом более 150 терабайт.

В частности, было атаковано 11 вебсайтов, более 7 тысяч служебных ПЭВМ, 135 серверов и файловых хранилищ.

Кроме того, чтобы отвести внимание и "замаскировать" основное направление атаки, киберспециалисты ГУР провели серию кибератак на ряд целевых интернет-ресурсов и файловых хранилищ организаций противника. Получив доступ к ним, представители разведки опубликовали там агитационную листовку в поддержку наступления ВСУ.

По данным источника, благодаря операции удалось ослабить учебно-научную базу страны-агрессора и ее возможности по доподготовке военных специалистов.

"Главное управление разведки продолжит демонтаж киберинфраструктуры оккупантов, которая обеспечивает террористическую армию Кремля", – уверяет источник.

Напомним, ранее стало известно, что спецназовцы ГУР вывели из строя очередной российский корабль. Речь идет о тральнике "Александр Обухов", входящем в состав Балтийского флота РФ. В результате успешно реализованной операции судно получило повреждения и к двигателю попала вода: это произошло, когда "Обухов" должен был выходить на боевое дежурство.

Только в июле этого года этот тральник проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге, теперь он снова стал на долгий, сложный и дорогостоящий ремонт.

Несколько позже в ГУР рассказали детали операции, в результате которой был выведен из строя российский корабль "Обухов".